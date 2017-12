Leitora questiona saldo de poupança após depósitos

Josepha Romão depositava mensalmente uma quantia em sua conta poupança da Caixa, até que percebeu que havia dinheiro faltando. Por dois meses consecutivos, ela depositou R$ 550 e um valor menor era acrescentado à conta.

A Caixa afirmou que os depósitos estavam regulares e que a cliente foi até a agência para que houvesse um esclarecimento sobre como ler o saldo da poupança.

Reclamação da leitora: “Abri poupança na Caixa da Freguesia do Ó e depositava sempre um pouquinho lá. A surpresa veio quando meu filho puxou o extrato para bater com os depósitos e tomou um susto, pois viu que estava faltando dinheiro lá. Nos próximos dois meses, foi depositado o dinheiro, só que monitorado, provando que o dinheiro estava sendo tirado da conta. De um lado, tenho o extrato tirado. Do outro, são os comprovantes de depósito de dois meses. É depositado R$ 550, mas só aparece R$ 500 e pouco. Isso já acontece há algum tempo, não é de hoje. Acredito que porque é fácil tirar dinheiro de um idoso.”

Resposta da Caixa: “A Caixa informa que os depósitos foram efetivamente realizados e que no período mencionado não há registro de débitos conforme contestado pela cliente.

O banco entrou em contato com a Sra. Josepha para explicar a forma correta de leitura do saldo de poupança, uma vez que a dúvida pode ter sido gerada em função da separação de valores por data de aniversário. A cliente optou por comparecer à agência para melhor entendimento.”

