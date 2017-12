Leitora questiona promoção de empresa de telefonia

Adriana Figueiredo afirma que uma promoção da Samsung anunciava que o cliente ganharia um par de óculos HD Gear na compra de um celular S8. Ele foi até uma loja, porém não conseguiu resgatar o produto. Ele destaca que consegue realizar o cadastro, mas não consegue resgatar o brinde.

Reclamação de Adriana Figueiredo: “A Samsung anunciou uma promoção na qual na compra de um celular S8, o cliente ganha um óculos HD Gear, promoção esta extensiva a operadoras de telefonia celular e lojas de eletrônicos. A promoção é clara quanto às datas, tanto em sites quanto em cartazes em lojas e o resgate do brinde. Entretanto, a empresa não cumpriu com o acordo. Um amigo e eu compramos os celulares S8 e entramos no site da Samsung para fazer o resgate do brinde, mas o site estava com problemas. No dia seguinte, entramos novamente e conseguimos nos cadastrar para a promoção, mas no momento da aquisição do brinde, fomos informados que o mesmo estava esgotado.”

Resposta da Samsung: “Em resposta ao caso da sra. Adriana Figueiredo, a Samsung informa que entrou em contato com a consumidora e lhe foi explicado que conforme regulamento e comunicação realizada, a promoção é válida dentro do período ou até acabarem os estoques.”