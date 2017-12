Leitora questiona demora em receber Certidão de Tempo de Contribuição

Lúcia Helena Ajudarte esteve na agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Poços de Caldas, Minas Gerais, para solicitar uma Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para entrar com pedido de aposentadoria. Ela ressalta que foram exigidos novos documentos, mas até agora o INSS não entrou em contato.

Reclamação de Lúcia Helena Ajudarte : “Estive na agência do INSS em Poços de Caldas – MG para pedir a Certidão de Tempo de Contribuição, para efeito de pedido de aposentadoria. Posteriormente, recebi uma carta que solicitava novos documentos para verificação referente ao protocolo do atendimento anterior. Fui informada de que deveria aguardar a resposta do pedido de revisão da CTC. Entretanto, quase um ano depois, não recebi nenhuma resposta do INSS.”

Resposta do INSS: “Com relação à demanda apresentada, o INSS informa que a documentação entregue pela segurada apresenta informações divergentes entre si e com o sistema do próprio INSS. Buscando esclarecer a situação, o instituto solicitou informações à prefeitura de Jundiaí. Após a conclusão da análise, a segurada será comunicada via correspondência.”

