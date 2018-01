Leitora pede cancelamento de multa

Daniella Cabral percorria a faixa exclusiva de ônibus da Avenida Alcântara Machado no feriado de 7 de setembro quando foi autuada. Ela não teve a chance de enviar recurso, pois a notificação da infração chegou após a data limite.

Em resposta, o Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) afirmou que não cabia recurso para essa multa, pois a avenida na qual a leitora transitava só passou a ser liberada para tráfego misto após o dia 29 de setembro.

Reclamação de Daniella Cabral: “Venho buscar auxílio quanto à infração de trânsito ocorrida com meu veículo, que aconteceu no feriado de 7 de setembro. Corredores de ônibus não incluem feriados como dias e horários proibidos para circulação. Ocorre que eu poderia ter apresentado recurso junto ao órgão competente no prazo determinado, porém a Notificação de Autuação de Infração de Trânsito foi entregue em minha residência após a data determinada no documento como limite para apresentação do requerimento, ou seja, no 27 de outubro. Solicito ajuda a fim de que seja cancelada a infração.”

Resposta da Prefeitura: “O Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) da Secretaria Municipal de Transportes (SMT) esclarece que na Avenida Alcântara Machado a faixa é exclusiva para ônibus de segunda a sexta. Ocorre que nessa faixa só se aplica a liberação aos feriados e no horário noturno, como ocorre com os corredores, para veículos automotores e de uso misto, após a publicação da Portaria 083/2016, em 29 de Setembro de 2016. Para autuações cometidas antes da data de publicação desta portaria, não cabe cancelamento.”

