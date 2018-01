Leitora não consegue validar créditos do bilhete único

Nina Standerski relata dificuldade para validar créditos que foram colocados em bilhete único. Ela ligou para o número 156, mesmo assim não conseguiu resolver o problema rapidamente.

Reclamação de Nina Standerski: “Coloquei crédito no bilhete da minha funcionária, mas ela não consegue validá-lo nos terminais. Liguei para o número 156 e os atendentes informaram que ela deveria comparecer a um terminal com o comprovante de pagamento do boleto para verificar o que aconteceu. E também informaram que ela não será ressarcida dos dias em que teve que pagar a condução porque o sistema não funcionou. A Prefeitura precisa fazer alguma coisa para agilizar esse atendimento.”

Resposta da São Paulo Transporte (SPTrans): “A proprietária do bilhete único deve encaminhar o número do RG e do CPF e o comprovante da compra dos créditos para que seja possível analisar o caso.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.