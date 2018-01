Leitora não consegue resgatar pontos do cartão de crédito

Miriam Arrilha não recebe mais o extrato de pontos acumulados no cartão de crédito desde que o Bradesco criou a Livelo. Por isso, ela não consegue resgatar os pontos prestes a expirar. A leitora diz que Bradesco, Livelo e Visa não assumem de quem é a responsabilidade pelo problema.

Em resposta, a Livelo esclarece que enviou ao Bradesco os comprovantes de compra de que o banco precisava para solucionar o caso.

Reclamação da leitora Miriam Arrilha: “Gostaria de denunciar o modus operandi do Bradesco com referência ao sistema de resgate de pontos do cartão Visa Gold. Antes de virar Livelo, a fatura era enviada contendo os pontos e o prazo em que expiravam. Agora a fatura só é enviada se os gastos ultrapassarem R$ 800,00, mas a data em que os pontos expiram não aparece. Nas consultas no site Bradesco, a fatura aparece sem os pontos. Os telefones Fone Fácil Bradesco (4002-0022), Central de Atendimento Visa (0800-891-3679) e Livelo (3004-8858) vão transferindo as ligações num jogo de empurra. No site da Livelo, pedem código de ativação e depois identificação de fotos, sem qualquer resultado. Resultado: estou perdendo pontos e não consigo resgatar”.

Resposta da empresa: “A Livelo esclarece que o processo de ativação de conta passa por uma troca de informações e documentos entre o banco e o programa. Os comprovantes dos quais o banco necessitava já foram enviados pela Livelo e o banco deve entrar em contato com o cliente até o fim desta semana para posicioná-lo. A Livelo, como parceira do cliente, acompanhará o status desse contato e após o posicionamento auxiliará o cliente na ativação da conta na Livelo, que oferece em seu site extratos detalhados com todas as informações dos pontos, conforme solicitado pelo cliente, de forma mais completa e dinâmica do que o mesmo estava acostumado anteriormente”.

