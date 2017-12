Leitora não consegue recarregar crédito de TV por assinatura

Miriam Fanny tentou recarregar dois pontos de TV por assinatura que tem em sua residência. Depois de algumas tentativas, ela diz que o atendente confirmou o pagamento, porém a consumidora não conseguiu acessar os canais da TV.

Reclamação de Miriam Fanny: “Possuo dois pontos diferentes na minha casa. Ao fazer a recarga de ambos, começou todo o martírio. Não consegui fazer pela internet, e depois meu cartão de crédito foi recusado. Liguei novamente e informei o número de outro cartão, que foi aceito. Mas após 24 horas, o sinal da TV não estava funcionando. Liguei novamente e o atendente disse que não havia sido feita nenhuma recarga.”

Resposta da Sky: “A operadora pede desculpas pelo transtorno causado. Nossa equipe de atendimento entrou em contato com a cliente e esclareceu que sua recarga em questão já consta como liberada no sistema da empresa e está em seu pleno funcionamento. Caso ela esteja com algum tipo de bloqueio, é necessário entrar em contato com a SKY o quanto antes para serem executados os procedimentos de normalização.”

