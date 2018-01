Leitora não consegue incluir linha de telefone da Claro no plano da Net

Lia Calder do Amaral relata que tentou incluir a linha da Claro no Combo Multi da Net, mas a empresa não concluiu o seu pedido. Ela reforça que perdeu o benefício por dois meses e ainda os planos que havia escolhido.

Reclamação de Lia Calder do Amaral: “No dia 31 de março deste ano, entrei em contato para incluir a minha linha Claro no Combo Multi. Escolhi o melhor plano, o Multi 175. O valor total do combo seria R$ 285,00. Para minha surpresa, no mês seguinte, recebi uma fatura da Claro que não condiz com a solicitação anterior. Foi-me informado que meu pedido não foi concluído. Fiz, portanto, uma nova solicitação em 28 de abril, de inserir a minha linha no Combo Multi. Nesta ocasião já não havia mais a opção do plano Multi 175. Parece que a companhia adotou por prática ignorar as solicitações do usuário, e, mais uma vez, recebi a fatura da Claro sem nenhuma mudança.”

Resposta da NET: “Em atenção à mensagem da Sra. Lia Amaral, a NET informa que entrou em contato com a cliente e fez os ajustes no pacote contratado, conforme solicitado.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.