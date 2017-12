Leitora não consegue efetuar mudança de plano de telefonia

Luciana Serejo solicitou à Vivo a mudança de seu plano família pós-pago para o plano controle. Ela relata que a linha de seu dependente mudou automaticamente, porém enfrenta dificuldades para conseguir finalizar a alteração de sua linha.

Reclamação de Luciana Serejo: “Eu pedi a mudança do meu plano família (pós-pago) para o plano controle. Fui informada que a linha do meu dependente foi efetuada com sucesso, tanto que ele recebeu uma confirmação via SMS. A minha confirmação não chegou. Entrei em contato com a empresa e fui informada que a mudança ocorreria em breve. Depois o atendente me disse que eu não poderia migrar de plano devido a uma restrição no meu nome junto ao Serasa. Entrei em contato com a auditoria, conforme orientações recebidas, mas mesmo assim não consegui resolver a questão.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que os esclarecimentos foram feitos à sra. Luciana. Foi confirmado que as linhas estão com o plano Controle 3GB, e também foi feito o cancelamento da fatura com vencimento em 17 de agosto.”

