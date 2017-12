Tereza do Nascimento relata que solicitou o cancelamento do serviço de TV da Net. Ela agendou a retirada do equipamento, porém os técnicos não compareceram na data agendada.

Reclamação de Tereza do Nascimento: “Não sei mais o que fazer para cancelar um serviço da Net. Solicitei o cancelamento do serviço de TV da Net em agosto. A empresa agendou a retirada do equipamento e até hoje o técnico não compareceu. Tenho mais de 10 protocolos de reclamação, pois as cobranças persistem.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem enviada em nome da sra. Tereza Moraes do Nascimento, a Net informa que entrou em contato com a cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos.”

