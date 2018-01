Leitora não consegue acessar canais de TV por assinatura

Sônia Iglesias relata que está com dificuldades para acessar a Globosat e o Globoplay. Ela ressalta que consegue se logar na Net, mas quando tenta utilizar os aplicativos no celular, aparece a mensagem de “usuário não autorizado”. A leitora já entrou em contato com a empresa, mas não consegue resolver o problema.

Reclamação de Sônia Iglesias: “Sou cliente da Net e deveria ter acesso à Globosat e ao Globoplay, por serem parceiros. Faço meu login na Net sem qualquer problema, porém quando tento utilizar os aplicativos em meu telefone, aparece como “usuário não autorizado”. Entrei diversas vezes em contato com a Net, mas a empresa não explica o que está acontecendo.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem da sra. Sonia Regina Abdalla Iglesias, a Net informa que solicitou a indicação de melhor dia e horário para contato com a consumidora. A operadora permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.