Leitora está com dificuldade para receber indenização de produto em nome de terceiros

Ana Limeira adquiriu um produto em nome de outra pessoa. Segundo ela, no momento da compra, foi informada que poderia fazer a nota fiscal em nome de terceiros. Mas no momento que precisou realizar devolução e solicitar ressarcimento, enfrentou problemas.

Reclamação de Ana Limeira: “Após inúmeras ligações, fui informada que não seria reembolsada pelo aparelho que comprei porque a nota fiscal estava em nome de terceiros e que preciso fazer uma carta de próprio punho e aguardar mais trinta dias. Reforço que no momento da aquisição, fui informada que a nota poderia estar em nome de terceiros, assim como no momento da abertura do sinistro.”

Resposta do Itaú Seguros Resolve: “Contatamos a cliente e a mesma confirmou que a questão foi resolvida.”

