Leitora enfrenta transtornos para agendar visita técnica

Vera Cruz agendou a visita de um técnico da Net, porém ele não compareceu na data combinada. Um atendente da empresa entrou e contato para informar que o sistema estava com problemas. A consumidora não conseguiu entrar em contato com a Ouvidoria.

Reclamação de Vera Cruz: “Agendei uma visita técnica da Net em um domingo. Considerando o dia da semana, liguei três vezes para confirmar a vinda do técnico, mas o mesmo não compareceu. Fui informada que tinha ocorrido um problema no sistema. Tentei contato com a Ouvidoria, mas meus protocolos não foram reconhecidos. Cabe uma ‘ação por danos morais’.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem da Sra. Vera Cruz, a Net informa que entrou em contato com a cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição.”

