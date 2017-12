Leitora enfrenta dificuldades para trocar mercadoria

A leitora Kátia Oliveira comprou um enxoval para sua filha pelo site das Casas Bahia, mas enfrentou dificuldades para trocar a mercadoria. A empresa se comprometeu a retirar o produto, porém, a consumidora disse que a coleta não foi realizada no dia combinado.

Em resposta ao Estadão, a loja das Casas Bahia informou que retirou o enxoval e autorizou o envio de uma nova mercadoria à consumidora.

Reclamação de Kátia Oliveira: “Entrei em contato com as Casas Bahia para devolver um enxoval comprado pela internet. Um dia depois, recebi um e-mail dizendo que o produto seria coletado em minha residência, o que não aconteceu. Depois fui informada que deveria postar a mercadoria nos Correios. Em seguida, pediram para aguardar cinco dias úteis para receber novas orientações. Gostaria de fazer a troca do enxoval”.

Resposta das Casas Bahia: “Em contato com a cliente, agendamos a coleta via Correios. Faremos o acompanhamento do caso para providenciarmos o cancelamento e já combinamos retorno à consumidora”.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.