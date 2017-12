Eliane da Silva tenta cancelar uma assinatura de TV que está em nome do pai, que faleceu neste ano. Ela ressalta que desde outubro entra em contato com a empresa de telefonia, mas não consegue resolver a questão. A leitora diz que recebeu a orientação para ir a uma loja da Vivo. A leitora reclama ainda que, dias depois, observou que a Vivo cancelou a TV por assinatura dela e não do pai, conforme havia solicitado.

Reclamação de Eliane da Silva: “Desde que meu pai morreu, tenho ligado incansavelmente para a Vivo para cancelar sua assinatura de TV. Depois de passar por todos os ramais e a linha cair várias vezes, atendentes orientaram a ir a uma loja da Vivo. Lá, também não resolveram nada e disseram que eu deveria me dirigir à Vivo da Rua Sete de Abril. Fui ao local indicado e recebi um protocolo de atendimento. No entanto, dias depois, no lugar de cancelar o serviço do meu pai, observei que minha TV por assinatura é que havia sido cancelada.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que a situação da consumidora está regularizada. Os esclarecimentos foram feitos à leitora.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.