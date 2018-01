Leitora enfrenta dificuldades para cancelar contrato com a Nextel

Letícia Baroli ligou para a Central da Nextel em 21 de março deste ano para solicitar o cancelamento do plano porque estava com viagem marcada para fora do Brasil. A leitora informa que a atendente disse que ela teria de pagar uma multa de R$ 584 referente a uma promoção que foi adquirida em 29 de setembro de 2016, e que não poderia ser cancelada ainda. No entanto, a consumidora desconhece a promoção; inclusive, na época, a empresa entrou em contato para oferecê-la, mas em razão de ter fidelidade, ela preferiu recusar a oferta.

Reclamação de Letícia Baroli: “Em março, liguei para a Nextel para realizar o cancelamento do plano, pois ficarei fora do País por tempo indeterminado. Nessa ligação, fui informada que o meu plano, que eu tinha há 29 meses, estava sob uma fidelidade de uma promoção que eu teria adquirido no dia 29 de setembro de 2016 e que, se eu fosse cancelar, teria de pagar uma multa no valor de R$ 584. Informei a atendente que nunca aceitei promoção alguma e que, de fato, no ano de 2016, liguei para a Nextel, pois o plano tinha sofrido um reajuste no mês de setembro e eu queria saber o motivo. Quando me ofereceram um plano de promoção, recusei porque me informaram que tinha uma fidelidade, e eu sabia que teria uma viagem programada no ano seguinte.”

Resposta da Nextel: “Em atenção ao relato enviado, a Nextel esclarece que o cliente foi contato e os devidos esclarecimentos foram prestados. A empresa segue à disposição por meio dos seus canais oficiais.”

