Maria do Rosário é cliente da Net há mais de 5 anos. Em razão do longo tempo de contrato, ela solicitou a troca do decoder e do controle remoto. Para surpresa da consumidora, o controle foi trocado gratuitamente, mas o equipamento da TV seria trocado após visita técnica e pagamento de R$ 90.

Reclamação de Maria do Rosário: “Sou cliente da NET há mais de cinco anos. Em razão do longo tempo de contrato, o decoder da TV e o controle remoto estão muito velhos e com a tecnologia ultrapassada, segundo informações dos próprios atendentes. Seguindo as orientações de que deveria levar o controle e o aparelho da TV para realizar a troca porque realmente constava em sistema que nunca houve uma atualização de equipamento, fui ao escritório da Verbo Divino e, para minha surpresa, foi trocado apenas o controle. Em relação ao equipamento, fui informada de que deveria pagar R$ 90 para que uma visita fosse realizada e a troca, efetuada.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem enviada em nome do sr. Ronnie Teixeira do Carmo, a Net informa que, em contato com o cliente, esclareceu as dúvidas. A operadora permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos.”

