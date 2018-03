Leitora enfrenta dificuldade para realizar cancelamento de compra

Gianina Valério afirma que uma vendedora da Polishop entrou em contato com ela por telefone para oferecer um processador de alimentos no valor de R$ 650. Com a garantia estendida de dois anos, o total ficou em R$ 680. Gianina reforça, no entanto, que no momento da entrega observou que o produto era semelhante a um liquidificador. A consumidora entrou em contato com a empresa, mas não conseguiu cancelar a compra.

Reclamação de Gianina Valério: “Uma vendedora da Polishop me telefonou para oferecer um produto em promoção. Disse que era um processador de alimentos e acabei comprando o produto com a garantia estendida. O preço do utensílio era de R$ 650,00, mais R$ 30,00 pela garantia. Acontece que o produto chegou e vi que não era um processador, mas um produto parecido com um liquidificador com o copo ao contrário. Entrei em contato com a empresa para ter informações sobre o procedimento de cancelamento e fiquei mais de duas horas ao telefone sem conseguir resolver o problema.”

Resposta da Polishop: “Informamos que foi finalizada a solicitação de estorno. Comunicamos que a administradora do cartão disponibilizará o valor na forma de crédito e este poderá ser visualizado em até duas faturas subsequentes. Para a confirmação, após o período citado, é preciso entrar em contato com a administradora do cartão.”

