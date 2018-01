Leitora enfrenta dificuldade para conseguir reembolso de passagens

Malu Freire tenta há um mês falar com um atendente da eDestinos para solicitar o reembolso de passagens aéreas que foram compradas por ela. Por motivo pessoal, ela não poderá realizar a viagem. A consumidora já mandou um e-mail e também tentou entrar em contato por telefone.

Reclamação de Malu Freire: “Gostaria de fazer uma reclamação sobre a empresa eDestinos. Preciso pedir reembolso de passagens de avião, pois infelizmente não poderei fazer a viagem. Tento me comunicar há um mês, via mensagem no site, e-mail para a ouvidoria e inúmeras tentativas no telefone indicado no site, mas nunca consegui resposta. Não quero perder as passagens.”

Resposta da eDestinos: “Entramos em contato com a passageira e a solicitação foi atendida. Ressaltamos que o canal oficial para pós-vendas de passagens aéreas nacionais é o chat, disponível em nossa página de contato.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.