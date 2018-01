Leitora enfrenta dificuldade para cancelar contrato com a NET

Nórea de Vitto entrou em contato, diversas vezes, com a empresa NET para cancelar a assinatura. Ela diz que não conseguiu fazer o pedido de cancelamento, mesmo após falar com os atendentes. Um deles chegou a falar que a leitora teria de pagar uma multa.

Em resposta ao Estado, a NET informa que o contrato foi cancelado.

Reclamação de Nórea de Vitto: “Passei praticamente uma manhã de domingo ligando para a NET tentando cancelar meu contrato. Ao falar que desejava sair, os atendentes colocavam obstáculos. Primeiramente falaram que eu teria de pagar uma multa. Cheguei a concordar. Ao dar andamento ao processo, a ligação caiu. Coincidência ou não, caiu em todas as tentativas antes de finalizar minha solicitação. Com os protocolos que me passavam, ligava novamente e de nada valia, tinha que reiniciar tudo novamente. Fiquei extremamente estressada no fim e resolvi falar a respeito pelas redes sociais e ao Estadão.”

Resposta da NET: “Em atenção à mensagem de Nórea De Vitto, a NET informa que entrou em contato e cancelou o contrato, conforme solicitado. A operadora permanece à disposição. ”