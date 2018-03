Leitora cobra vaga para filho em creche da zona leste

Daiana Bedetti solicitou uma vaga para seu filho em uma creche municipal logo que ele nasceu. Ela ressalta que foi disponibilizada uma vaga em uma unidade à qual só conseguiria chegar após andar com a criança por 40 minutos. Ela foi informada que deveria especificar a creche de sua preferência na solicitação. A leitora reforça que retornará ao trabalho e ainda não conseguiu a vaga.

Reclamação de Daiana Bedetti: “Solicitei uma vaga na creche logo após o nascimento do meu filho. No fim do ano, foi disponibilizada uma vaga no CEI Maravilha III que fica fora de mão da minha residência. Como é que eu vou andar 40 minutos com uma criança no colo? Tive que desistir da vaga e ao ativar o protocolo do meu filho novamente fui informada que eu deveria colocar uma creche específica para não cair novamente no mesmo CEI. Retorno ao trabalho em fevereiro e não tenho com quem deixar meu filho.”

Resposta da Diretoria Regional de Educação (DRE) Itaquera: “A DRE informa que o filho de Daiana Bedetti está na primeira posição para receber vaga no CEI Flor de Lis III, indicado como preferência da mãe. É importante destacar que já havia sido disponibilizada a matrícula no CEI Maravilha III, que fica a menos de 2 km do endereço da família, seguindo critérios de proximidade, porém a família optou por aguardar vaga na unidade de preferência.”

