Leitora cobra ressarcimento do Bradesco Seguros

O carro de Maria Gabriela Netto foi furtado e batido na lateral. Ela reclama que teve dificuldade para solicitar o conserto de seu carro.

Reclamação de Maria Gabriela Netto: “Meu carro foi furtado e batido na lateral. Contatei a minha corretora de seguros e pedi para ela me ajudar com o agendamento da vistoria. Eu indiquei a Renault, que fica perto da minha casa, local que confio e onde faço as revisões do carro, apesar de não ser uma concessionária referenciada. Deixei o meu carro, mas a vistoria não ocorreu. Em seguida, levei o carro em um Auto Center do Bradesco. Ao fazer a vistoria, o rapaz informou que seria necessário trocar a porta, porém ele não poderia colocar isso no laudo, pois o Bradesco acharia que ele estaria fraudando a seguradora, mas que ao levar para a oficina, seria identificada a necessidade de troca e a seguradora autorizaria. Deixei o carro na Renault novamente. Apesar de não ser uma referenciada do Bradesco, aceitaram fazer por lá, o que é algo comum – eles estavam habituados a trabalhar com o Bradesco. Após avaliação, a seguradora fez uma nova vistoria, e começou o conserto do carro, e novamente foi detectada a necessidade de trocar a porta. Depois de muitas conversas, meses depois, fui informada de que o Bradesco não havia autorizado a troca da porta. Dias depois, aprovou a troca da porta, mas não aprovou o valor da mão de obra. A diferença da mão de obra deu R$1.372,50. A mão de obra deveria ter sido paga pela seguradora.”

Resposta do Bradesco Seguros: “A Bradesco/RE Companhia de Seguros informa que entrou em contato com a consumidora para dar os devidos esclarecimentos”.

