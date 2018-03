Leitora cobra ressarcimento de empresa de táxi

Gleice Stela solicitou uma viagem para sua mãe pela empresa 99 Táxi no dia 19 de janeiro. O trajeto foi realizado entre Liberdade, no centro da cidade, para a Saúde, na zona sul. Ela reclama que o motorista não encerrou a viagem e no lugar de receber uma cobrança no valor de R$ 26, a empresa cobrou R$ 225,84.

Reclamação de Gleice Stela: “No dia 19 de janeiro, solicitei um carro da empresa 99 Táxi para levar minha mãe da Liberdade, no centro, até o bairro da Saúde. Eu tenho cadastro com cartão de crédito para pagamento. Feita a viagem, o motorista não encerrou a corrida. Recebi a cobrança no valor de R$ 225,84, sendo que o valor correto seria em torno de R$ 26. Sabemos deste valor, pois já realizamos várias vezes o mesmo trajeto. Solicitei por várias vezes o cancelamento e a empresa respondeu que irá faturar o valor total e deixar como crédito no cartão de crédito o valor de R$ 197,34. Acredito que o correto seria receber o valor em conta corrente.”

Resposta da 99: “A 99 informa que já realizou o reembolso para a passageira Gleice Stela por meio de estorno na fatura do cartão de crédito. Esclarecemos que quando a corrida é paga por meio de cartão de crédito cadastrado no app o cancelamento é feito diretamente pela administradora do cartão como foi o caso relatado. Entramos em contato com a usuária para esclarecer os procedimentos de reembolso e o caso foi solucionado.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mailspreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.