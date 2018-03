Leitora cobra desconto de universidade

Andreia Teixeira relata que aderiu ao Programa de Inclusão Universitária (PRIUNI) no início do curso de fisioterapia na Uninove. Depois de dois semestres, a universidade tirou o desconto. No entanto, a aluna diz que conhece outras pessoas que ficaram com o desconto até o fim do curso.

Reclamação de Andreia Teixeira: “Sou aluna de Fisioterapia da Uninove desde 2017. Na época, recebi a oferta do Programa de Inclusão Universitária, que a universidade nos oferece. Depois, porém, quer tirar com a justificativa que está em contrato somente para o primeiro e o segundo semestre. No entanto, conheço pessoas que tiveram o PRIUNI até o fim da graduação.”

Resposta da Uninove: “A aluna Andreia Teixeira ingressou no curso de Fisioterapia com o benefício do Programa de Inclusão Universitária, que há mais de 10 anos promove descontos no valor das mensalidades. O aluno vinculado ao PRIUNI possui descontos nos dois semestres iniciais do curso, tendo que, em contrapartida, participar de atividades promovidas por ONGs parceiras da Uninove, com a finalidade de se tornar agente multiplicador e aplicar seus conhecimentos em prol da melhoria da sociedade. Ao final dos dois semestres iniciais do curso, a Uninove concede, por mérito do aluno, novo desconto na ordem de 20% de desconto, opção está ainda não solicitada pela aluna Andréia. Outras formas de desconto também são aplicadas pela universidade, como aqueles decorrentes de convênios da Uninove com a empresa.”

