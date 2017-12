Leitora afirma que empresa não cumpre negociação acertada

Karla Bissolati conversou com um atendente da Net, que ofereceu acordo no valor de R$ 815,51, totalizando todos os débitos que estavam em aberto. Meses depois, a consumidora ainda recebe fatura com cobrança de encargos.

Reclamação de Karla Bissolati : “O departamento de cobrança da empresa entrou em contato oferecendo um acordo no valor de R$ 815,51, o que totalizava todos os débitos que estavam em aberto. De imediato, realizei o pagamento, e agora após 135 dias do pagamento, a empresa me envia uma fatura no valor de R$ 126,00, cobrando ligações e encargos referentes aos períodos já negociados anteriormente. Eu me recuso a pagar algo que já foi negociado e quitado.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem da sra. Karla Kliiffner , a Net informa que entrou em contato com a cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição.”

