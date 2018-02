Leitor tem prejuízo com serviço dos Correios

Apesar de ter passado todos os dados para indenização, os Correios ignoraram isso, diz leitor

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Há anos sou vendedor autônomo de livros usados pela internet. Sempre houve falha na entrega, mas não como agora. Faço seguro a parte de todos os pacotes que envio, pois tudo pode acontecer (se um pacote extraviar, posso demorar 45 dias para receber indenização). Mas o motivo da minha indignação é que no dia 24/6 enviei 2 pacotes, por volta das 16h43, e eles não constam no serviço de rastreamento dos Correios. Três dias depois de os 2 pacotes serem enviados, pagos para serem rastreados (registrados), estão aparecendo como inexistentes, causando problemas em meu trabalho e, com isso, posso até sofrer punições, pois os clientes não acreditam em mim. Fiz uma reclamação na Central dos Correios, sem resposta. Marcelo Campos/ São Paulo

Resposta: Os Correios informam que os dois objetos foram entregues nos dias 28/6/2013 e 1.º/7/2013, respectivamente. Para outras informações sobre o prazo de entrega, o cliente deve entrar em contato com a Central de Atendimento dos Correios, com o número do Pedido de reclamação já registrado no sistema.

Réplica do leitor: Tenho por lei direito à indenização do valor pago na postagem do objeto entregue em 1.º/7, mas os Correios se recusam a fazê-lo. Além disso, tive transtornos em meu trabalho, pois os objetos não apareceram no rastreamento por vários dias.

Réplica: Os Correios informam que o objeto foi entregue fora do prazo no dia 1.º/7. Pelo atraso e segundo as normas postais, o remetente (detentor do direito sobre o objeto até a sua entrega ao destinatário) tem direito a indenização e, para isso, deve entrar em contato com a central de atendimento dos Correios para repassar seus dados. Esse procedimento é necessário para a iniciar o processo de indenização. A reclamação do Campos sobre a prestação do serviço foi repassada ao setor responsável para verificação e adoção de medidas.

Tréplica do leitor: Os Correios estão faltando com a verdade, pois há muito fiz a reclamação e obtive até um número de protocolo do órgão. Nessa reclamação constam todos os dados pertinentes, inclusive o da minha conta bancária para ressarcimento, o que não foi feito.