Leitor tem pedido de auxílio-doença negado pelo INSS

Marcos Oliveira começou a ter crises de pânico. A médica que acompanhou seu tratamento o afastou do trabalho por 30 dias. Ele ressalta que no primeiro mês, tudo ocorreu tranquilamente, mas depois começou a enfrentar dificuldade para conseguir novo auxílio-doença da Previdência Social.

Reclamação de Marcos Oliveira: “Comecei a ter crises constantes de pânico e iniciei tratamento psiquiátrico. A minha médica me receitou remédio controlado e afastamento de um mês das minhas atividades laborais. Conforme diz a lei, os primeiros 15 devem ser pagos pela empresa e, a partir daí, deve-se entrar com solicitação de benefício junto à Previdência Social. Assim foi feito; entrei com o pedido e minha solicitação foi deferida. No mês seguinte, voltei à minha médica com crises mais fortes. Fiquei afastado por 15 e novamente fiz o pedido à Previdência Social. Como da outra vez, eu me apresentei na data e horário marcado. Para minha surpresa, 48 horas depois, consultei a decisão do médico: minha solicitação de benefício por auxilio-doença havia sido indeferida.”

Resposta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS): “O INSS é responsável por operacionalizar o sistema previdenciário, aplicando as regras estabelecidas na legislação vigente. A perícia médica do instituto é responsável por avaliar a incapacidade, ou seja, a relação entre o estado de saúde do cidadão e a atividade laboral que ele exerce/exerceu. As informações dos médicos assistentes apresentadas pelos segurados são apenas parte da avaliação pericial. O período de incapacidade é avaliado com base no exame pericial, além dos atestados e relatórios médicos apresentados pelo segurado. Para mais informações, ligue para 135.”

