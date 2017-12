Leitor tem dificuldade para trocar camisa de time enviada no tamanho errado

Jorge José dos Santos comprou uma camisa Kappa Santos/2016 pelo site da Netshoes. Ele pediu o tamanho EG, porém a empresa enviou o tamanho G. Ele devolveu o produto e solicitou nova entrega. O leitor acrescenta que a nova encomenda chegou, mas o tamanho era semelhante ao da camisa anterior.

Reclamação de Jorge José dos Santos: “Eu comprei uma camisa Kappa Santos/2016 no valor de R$ 169,90 parcelada e personalizada com o meu nome (Jorge) e com o número 8. No ato da compra, solicitei o tamanho EG, mas recebi o produto e notei que o tamanho enviado foi o G. Entrei em contato com o atendimento e o atendente pediu que eu enviasse o produto de volta para avaliação. Dias depois, recebi a camiseta novamente e, ao abrir a embalagem, notei que o tamanho informado na etiqueta era o EG, porém a camisa era muito pequena; parecia até a mesma camisa no tamanho G que havia devolvido e, aparentemente, tinham trocado apenas a etiqueta. Solicitei a troca, mas fui informado que pelo fato de a camiseta ser personalizada, a única condição para troca seria se o produto apresentasse defeito.”

Resposta da Netshoes: “A Netshoes esclarece que entrou em contato com o cliente Jorge José dos Santos e explicou sobre os procedimentos de devolução, com estorno do valor pago na Camisa Kappa Santos já realizado.”

