Leitor tem dificuldade para solicitar chip da Claro

José Augusto Vellucci tem uma linha telefônica da Claro há mais de dez anos. Ele explica que tem um aparelho antigo e não encontra mais peça de reposição. Porém, em contato com a empresa, foi informado que poderia solicitar um chip e colocar em um aparelho 4G. Na ocasião, o leitor pediu para mudar de plano, mas não conseguiu a liberação do chip.

Reclamação de José Augusto Vellucci: “Eu tenho um aparelho antigo que não tem mais peça de reposição. Entrei em contato com a Claro e fui informado que poderia solicitar um chip e colocar em um aparelho 3G ou 4G, por um custo menor que comprar um aparelho novo. Fiz a solicitação e aproveitei para pedir para migrar do plano atual ilimitado para todo o Brasil no valor de R$56,72 para o mesmo plano atual ilimitado para todo o Brasil no valor de R$34,90. Nas várias ligações que fiz, fui informado que não liberaram o chip por causa de um erro de cadastro”.

Resposta da Claro: “Em atenção à mensagem do Sr. José Augusto Vellucci, a Claro informa que, em contato com a cliente, realizou os ajustes necessários. A operadora continua à disposição por meio dos canais de comunicação.”

