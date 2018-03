Leitor tem dificuldade para conseguir ressarcimento de pagamento duplicado

Victor Emanuel Lopes relata que no mês de outubro do ano passado realizou o pagamento da fatura de celular de sua esposa por duas vezes. Ele entrou em contato com a Tim, mas até hoje não conseguiu o ressarcimento.

Reclamação de Victor Emanuel Lopes: “No mês de outubro do ano passado, eu realizei o pagamento de duas contas. Ocorre que a conta estava em débito automático, portanto, paguei duas vezes. Entrei em contato com a operadora Tim várias vezes pedindo o ressarcimento que não ocorreu até hoje.”

Resposta da Tim: “Apenas com uma procuração o sr. Victor pode tratar o caso da titular Fabíola Marson Rocha Lopes.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mailspreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.