Leitor tem dificuldade para conseguir cartão de estacionamento para idosos

Marcelo Chaves Esmeraldo Barreto solicitou o cartão de estacionamento para idosos em 13 de janeiro de 2017. Ele diz que encaminhou o requerimento ao Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) da Secretaria de Mobilidade e Transportes (SMT). O leitor ressaltou que no site da Prefeitura constava que o pedido estava sob análise.

Em nota ao Estado, o departamento responsável da Prefeitura de São Paulo informou que o cartão de estacionamento para idosos foi entregue ao leitor.

Reclamação de Marcelo Chaves Esmeraldo Barreto: “Informo que, no dia 13 de janeiro de 2017, eu encaminhei um requerimento ao DSV-SP para obtenção do cartão de estacionamento para idosos. Pelo rastreador dos Correios, meu requerimento foi entregue ao destinatário quatro dias depois. No site da Prefeitura informaram que levaria uns 15 dias para eu recebê-lo em minha residência. Passado mais de um mês, o pedido se encontra em análise”.

Resposta do Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) da Secretaria de Mobilidade e Transportes (SMT): “A documentação do senhor Marcelo Chaves Esmeraldo Barreto foi analisada e deferida e, dentro de alguns dias, o cartão será enviado à sua residência ou, se preferir, poderá ser retirado no setor de Atendimento ao Público do DSV, localizado na Rua Sumidouro, 740 – Pinheiros, nos dias úteis, das 8h às 17h. Esclarecemos que a demora ocorreu em função do alto número de solicitações para obter o cartão”.