Leitor tem dificuldade para cancelar serviço de TV por assinatura

Wilson Andia entrou em contato com a Net, por diversas vezes, para pedir o cancelamento do seu contrato. Ele reclama que a empresa retirou o sinal de alguns canais. Ao entrar em contato com a empresa, foi informado que deveria pagar uma multa, mas ele alega que a Net não cumpriu com o prometido.

Reclamação de Wilson Andia: “Liguei para a Net, diversas vezes, para cancelar o serviço. Tomei esta decisão, por causa da retirada dos sinais de alguns dos principais os canais de TV. O meu plano é o básico e, com a implantação da TV Digital, eu e muitos consumidores fomos prejudicados.Quando pedi o cancelamento, naturalmente que discordei da multa que a Net queria que eu pagasse, já que o cancelamento ocorre porque a empresa retirou sinais de três emissoras de TV de forma unilateral.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem do Sr. Wilson Andia, a Net informa que entrou em contato com o cliente e esclareceu as questões citadas. A operadora permanece à disposição.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.