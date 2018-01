Leitor solicita troca de iluminação pública na Aclimação

Edison Minami solicita a troca de iluminação na Rua Guimarães Passos, no bairro da Aclimação. Segundo ele, as lâmpadas de mercúrio são muito fracas e provocam insegurança na região.

Reclamação de Edison Minami: “Peço a instalação de novas lâmpadas de sódio (amarelas) no lugar das de mercúrio (brancas), que são fracas. Além de iluminarem mal, elas gastam mais energia elétrica. Outro motivo para melhorar a iluminação é por causa dos frequentes assaltos a residências e roubos de celulares e carros.”

Resposta do Departamento de Iluminação Pública (ILUME): “O ILUME informa que foi executado o serviço de troca de lâmpadas de mercúrio, ainda existentes na Rua Guimarães Passos. Voltamos a ressaltar que todas as lâmpadas mercúrio da cidade de São Paulo vão ser trocadas até o fim deste ano. O Departamento de Iluminação Publica de São Paulo continua realizando as trocas destas lâmpadas de forma a atender toda a demanda que hoje se encontra em torno de duas mil unidades, pulverizadas pela cidade.”

