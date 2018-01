Leitor se queixa de serviço oferecido pela NET

Severino de Lima adquiriu há mais de um ano o serviço de celular da NET, porém, desde então, a internet não funciona adequadamente. O leitor reclama que não consegue utilizar o serviço e ao entrar em contato com o atendimento, ele é informado que o problema será corrigido.”

Em resposta ao Estado, a NET informa que o caso foi solucionado.

Reclamação de Severino de Lima: “Já faz quase 12 meses que adquiri o serviço celular que fica com meu cunhado, mas não tem o serviço de internet como prometido, uma vez que não conseguimos navegar. Ao ligarmos na central de atendimento, somos informados que houve um problema que nunca é corrigido, e mesmo assim pagamos o serviço. Não recebi nenhum desconto pela má prestação do serviço contratado que inclui pacote de TV, internet e celular”

Resposta da NET: “Em atenção à mensagem do sr. Severino de Lima, a NET informa que, após atendimento técnico, o problema foi solucionado e que prestou esclarecimentos sobre as demais dúvidas do cliente. A operadora permanece à disposição.”