Leitor se queixa de multas indevidas

Ricardo Grecchi recebeu duas multas em dezembro do ano passado. A primeira por conduzir veículo que não havia sido licenciado e a segunda por dirigir o carro com placa sem legibilidade. As penalidades foram aplicadas em Itatiba, interior de São Paulo, local não frequentado por ele.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) informa que os pontos gerados pelas multas não constam mais na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do leitor.

Reclamação de Ricardo Grecchi: “Em dezembro de 2016, recebi duas multas com as seguintes infrações: conduzir o veículo registrado que não estava devidamente licenciado e conduzir o veículo com qualquer uma das placas sem legibilidade e visibilidade. O local de ambas as infrações foi em Itatiba, no dia 21 de outubro e o condutor do veículo que consta na multa, eu não conheço.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta do Detran São Paulo: “As multas que haviam sido atribuídas ao cidadão Ricardo Grecchi Nunes erroneamente já foram canceladas e os pontos gerados por elas não constam mais na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor. No entanto, ele tem outras infrações que, somadas às canceladas, geraram a abertura do processo de suspensão do direito de dirigir. Desta forma, ele precisa recorrer contra a suspensão, informando que duas das multas já não existem mais, para que o processo seja anulado.”