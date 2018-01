Leitor se queixa de mau sinal de TV por assinatura

Paolo Valério relata que, mais uma vez, ficou sem sinal da TV a cabo. Na última ocasião, o problema ocorreu de manhã e a previsão de retorno do sinal era para o mesmo dia. No entanto, os técnicos da empresa não compareceram no dia agendado para resolver o problema.

Reclamação de Paolo Valério: “Eu liguei a TV para assistir as notícias do dia e a televisão estava sem sinal. Na gravação do atendimento, fui informado que o retorno ocorreria até o fim do dia. Considero uma falta de respeito com o cliente. O prazo expirou e ninguém voltou a entrar em contato comigo”.

Resposta da Vivo: “A Telefônica Vivo informa que, após visita técnica, o serviço do cliente foi normalizado. Em contato com o Sr. Paolo Valério, o mesmo confirma o funcionamento.”

