Leitor se queixa de mau atendimento em posto de combustível

Marcelo Nishio relata que a esposa foi abastecer o carro em um posto de combustível localizado em Pinheiros, na zona sul da cidade, e o frentista disse, após abrir o capô, que deveria realizar alguns serviços no carro. A consumidora permitiu, mas se assustou com o valor cobrado.

Reclamação de Marcelo Nishio: “Minha esposa passou pelo Posto Shell da Rua Arthur de Azevedo na esquina com a Rua Lisboa, em Pinheiros, com a intenção somente de abastecer o carro. Como é comum em muitos postos, o frentista pediu para ela abrir o capô do motor, o que fez automaticamente. O atendente se debruçou sobre o motor e de algum lugar tirou uma ‘borra’ afirmando ser da transmissão e que o mesmo queimaria se não trocasse o quanto antes. Minha esposa aceitou, com receio de dar algum problema no carro, porém, ao pagar a conta se assustou com a cobrança acima de R$ 1 mil. No nota constam apenas 5 litros de óleo para motor, 5 litros de óleos para a transmissão, líquido para o radiador, aditivos para o combustível e limpeza dos bicos. O tempo de permanência no estabelecimento foi de no máximo 15 minutos.”

Resposta da Raízen: “A Raízen, que licencia a marca Shell no Brasil, informa que o revendedor, responsável pelo posto de abastecimento citado, assumiu diretamente o contato com o consumidor, que será ressarcido integralmente pelo valor pago por um procedimento realizado de maneira equivocada. A Raízen reforça o compromisso de oferecer o melhor atendimento aos seus clientes, ressaltando atenção especial ao treinamento de seus prestadores de serviço e respeito ao consumidor.”

