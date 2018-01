Leitor se queixa de falta de energia constante no Jardim Europa

Oscar da Costa Marques Neto mora na Rua Jacarezinho, no Jardim Europa, na zona sul de São Paulo. Segundo o leitor, a falta de energia tem sido constante entre 16h e 22h, no último mês.

Em resposta ao Estado, a AES Eletropaulo alega que o problema ocorreu por causa de queda de galhos, e diz que fará a poda de 400 árvores da região para evitar interferências na rede elétrica.

Reclamação de Oscar da Costa Marques Neto: “Gostaria de reclamar dos péssimos serviços da AES Eletropaulo. Moro na Rua Jacarezinho, no Jardim Europa, zona sul de São Paulo e a falta de luz é algo frequente. Geralmente, entre 16 horas e 2 horas da manhã. Isso é uma vergonha”.

Resposta da AES Eletropaulo: “Referente ao questionamento do Sr. Oscar da Costa Marques Neto, a AES Eletropaulo lamenta o ocorrido e esclarece que as interrupções no endereço mencionado foram ocasionadas por queda de árvore sobre a rede de energia. Informamos que, em 2017, a empresa realizará a poda de mais de 400 árvores na região, além da instalação de novos equipamentos, que permitem mais agilidade às equipes.”