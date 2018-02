Leitor se queixa de demora na entrega de mercadorias

Henrique Geovanini comprou dez cadeiras e cinco banquetas na Casa Cenário com prazo de entrega de 60 dias. Depois de quase 80 dias, não recebeu as mercadorias. Ele solicita ressarcimento do valor pago com juros e correção monetária.

Reclamação de Henrique Geovanini: “Efetuei uma compra de dez cadeiras e cinco banquetas com prazo máximo estipulado para entrega de 60 dias. No ato da compra me foi dito que possivelmente com 45 dias os produtos já seriam entregues. O fato é que já se passaram 74 dias e ainda não recebi os produtos. Entrei em contato com a loja diversas vezes. Quero receber o que já foi pago com juros e correção monetária, assim como o cancelamento das parcelas restantes a serem debitadas no meu cartão de crédito.”

Resposta da Casa Cenário: “Primeiramente, quanto ao ocorrido em nome da empresa, pedimos desculpas ao consumidor pela questão do prazo alongado no e-mail abaixo. Informo que a ocorrência será atendida, porém reforço que existe um tramite interno que trabalhamos para iniciar o prazo de depósito o qual será revisado.”

