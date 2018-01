Leitor se queixa de cobranças indevidas

Patrícia da Silva Nitolo afirma que, quando fechou um plano de telefonia com a empresa Net, foi informada que não seriam cobradas ligações para fixo da mesma operadora. Ela questiona as cobranças indevidas que recebeu da Net.

Reclamação de Patrícia da Silva Nitolo: “Quando fiz o meu plano, um dos benefícios informados pelo vendedor era que as ligações de Net fone para Net fone não seriam cobradas. O atendente não especificou nada sobre ligações locais, informou apenas que esse tipo de ligação não teria custo. Mas, infelizmente, recebi a fatura e as ligações foram cobradas. A cobrança é indevida com base na informação que o vendedor me passou no fechamento do contrato e espero que seja cumprido.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem da Sra. Patrícia da Silva Nitolo, a Net informa que entrou em contato com a cliente e fez os ajustes no pacote contratado. A operadora permanece à disposição.”

