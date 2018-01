Leitor se queixa de cobrança indevida do Sem Parar

José Antônio Biral relata que em novembro do ano passado o Sem Parar cobrou duas mensalidades de seu veículo. O consumidor não consegue receber o reembolso.

Reclamação de José Antônio Biral: “Em novembro de 2016, foi debitado em meu cartão o valor referente a duas mensalidades do meu carro. Já abri cinco protocolos para receber o reembolso e até agora nada. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, devo ser ressarcido em dobro”.

Resposta do Sem Parar: “O Sem Parar efetuou o reembolso na conta de consumo do cliente. Realizamos tentativas de contato com ele nos dias 11 e 12 de julho, em horários alternados, e também enviamos SMS para avisar do reembolso”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.