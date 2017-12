Leitor se queixa de atendimento em unidade médica particular

Ricardo Ferreira reclama do péssimo atendimento que recebeu de um médico na Unidade NotreDame Intermédica da Lapa. Segundo o leitor, o profissional estava totalmente impaciente e foi mal-educado.

Reclamação de Ricardo Ferreira: “Estive na Unidade NotreDame na região da Lapa. Ao ser chamado pelo médico Jefferson F. de O. Silva, tentei explicar meu histórico médico, mas ele foi totalmente impaciente e mal-educado. Por duas vezes, insisti em explicar, mas fui interrompido e encaminhado para ambulatório para tomar medicação sem ao menos ser questionado se tinha alguma reação alérgica. Depois, o médico só me encaminhou para cardiologista, alegando que já tinha me explicado tudo, e em menos de um segundo ele se levantou da cadeira e me deixou falando sozinho. Após sair da unidade, tive todas as reações alérgicas ao medicamento, que provocou alta intoxicação.”

Resposta do Grupo NotreDame : “Informamos que entramos em contato com sr. Ricardo Ferreira e realizamos agendamento de nova consulta médica em Centro Clínico de preferência do beneficiário, localizado na zona norte. Esclarecemos ainda que conversamos com o profissional médico em questão e lamentamos o ocorrido. Prezamos por um atendimento médico humanizado e assertivo, e seu caso será acompanhado para que seja solucionado da melhor maneira possível.”

