Leitor reclama que veículo de ‘Apoio ao Trânsito’ estaciona em cima de calçada

Mauro Gamero relata que um veículo de ‘Apoio ao Trânsito’ estaciona com frequência em cima da calçada do edifício onde ele mora. Ele cobra providências.

Reclamação de Mauro Gamero: “Com frequência, um veículo com a inscrição ‘Apoio ao Trânsito’ estaciona na calçada do edifício em que resido e se dirige ao prédio ao lado. Se fosse um motorista comum, com certeza centenas de autoridades viriam para multá-lo.”

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “Em atenção à manifestação do leitor sobre veículo com a inscrição “Apoio ao Trânsito”, estacionado em calçada na Avenida Santo Amaro, altura do número 3.650, no bairro Campo Belo, a CET informa que reforçou junto à empresa prestadora de serviço a importância do cumprimento dos procedimentos operacionais padrão para realização dos trabalhos no sistema viário, conforme regulamentação vigente estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Como a irregularidade tem que ser constatada pela autoridade de trânsito no ato da infração, pedimos aos usuários que ao se deparar com esse tipo de situação, ligue para o telefone 1188, solicitando a presença do agente de trânsito da CET para que as medidas cabíveis sejam tomadas.”

