Leitor reclama que TV por Assinatura cobrou multa indevida

Francisco Marçal dos Santos entrou em contato com a Net para incluir mais um número de celular em seu combo. O leitor reforça, porém, que se assustou com a cobrança de multa já que o atendente não o informou que haveria uma cobrança pela mudança no pacote.

Reclamação de Francisco Marçal dos Santos: “Liguei para o telefone de atendimento do combo Net e pedi a inclusão de mais um celular vinculado ao meu. Durante esse atendimento, em nenhum momento a funcionária me alertou sobre a possibilidade de ser cobrada multa por mudança de pacote. Alguns dias depois, recebi a minha conta com uma multa de R$ 314,49, por alteração de pacote. Depois que reclamei, o atendente me disse que a multa seria cancelada e que eu receberia uma nova fatura com o valor correto. Mas a fatura seguinte veio com valor errado.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem do sr. Francisco Marçal dos Santos, a NET informa que fez contato com o cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição.”

