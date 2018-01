Leitor reclama que não recebeu reembolso da Boa Vista Serviços

Dorival Martinez solicitou reembolso de um valor que foi depositado à Certificadora Boa Vista Serviços. Ele ressalta que tem o comprovante. Porém, mesmo após confirmar a transação efetuada, não conseguiu resolver o problema.

Reclamação de Dorival Martinez: “Estou há três meses solicitando o reembolso de valor depositado em dinheiro em nome da Certificadora Boavista. A empresa confirmou o recebimento do valor e por três vezes agendaram o serviço nos postos da Associação Comercial de São Paulo, na Lapa, na zona oeste. No entanto, quando fui ao local, não puderam efetuar a certificação. Pelo site da Boa Vista e da Associação Comercial de SP, também não consegui providenciar efetivamente o reembolso. Já preenchemos três formulários exigidos pela Boa Vista. Mas até agora, nada de efetuarem o depósito bancário na conta do favorecido.”

Resposta da Boa Vista: “A questão foi encaminhada à área responsável, que imediatamente tomou as medidas necessárias. O cliente foi contatado, um documento que estava pendente foi solicitado, e rapidamente o caso foi resolvido.”