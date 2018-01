Leitor reclama que não recebeu fatura de telefonia

Wilson Bento Candeloro é cliente da Vivo e alega que não recebeu a fatura do último mês. Ela entrou em contato com uma funcionária da empresa, que apenas disse que a fatura foi ‘zerada’. Ela questiona que é direito do cliente saber os gastos com o plano e quais são os créditos remanescentes. Ela está insegura porque não quer receber cobranças futuras.

Reclamação de Wilson Bento Candeloro: “Não recebi no último mês a fatura da Vivo relativa ao meu serviço de telefonia. A Vivo alega que por se tratar uma fatura “zerada”, não pode ser enviada pelos Correios, e que devem ser utilizados outros canais disponíveis pela empresa. O cliente tem o direito de saber os gastos com o plano e créditos remanescentes. Quero entender o que acontece para não ser cobrada futuramente.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa ao sr. Wilson Bento Candeloro que a fatura realmente não foi gerada porque a mesma foi zerada devido crédito lançado ao consumidor. Os esclarecimentos foram feitos ao cliente.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.