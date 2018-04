Leitor reclama que empresa não entregou nota fiscal após conserto de produto

Roberto Maia encaminhou seu aparelho de TV para conserto na empresa SPTV Central. O equipamento foi devolvido sem a nota fiscal. O consumidor reforça que é dever da loja emitir a nota fiscal e acredita que a empresa esteja sonegando impostos.

Reclamação de Roberto Maia: “Levei minha televisão para conserto na empresa SPTV Central, mas no momento da devolução da mercadoria consertada, o entregador não trouxe a nota fiscal. No momento da entrega, eu não estava em casa e a minha esposa não se atentou ao fato, recebendo somente um papel de garantia. Já cobrei várias vezes a empresa sobre a entrega da nota fiscal, pois necessito do documento para receber o meu seguro.”

Resposta da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo: “A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo esclarece que a empresa SPTV Central se encontra em situação irregular e inabilitada para emissão de documentos fiscais.”

