Leitor reclama que empresa de telefonia não cumpre acordo

Luiz Pereira Guimarães Júnior informa que a Eletropaulo realizou serviços de manutenção em seu bairro. Porém, em seguida, a sua TV ficou sem sinal. Ele entrou em contato com a Vivo para restabelecer o serviço, mas a empresa não cumpriu com o combinado.

Reclamação de Luiz Pereira Guimarães Júnior: “A Eletropaulo realizou serviços de manutenção programados na rede elétrica do meu bairro. Em decorrência, fiquei sem energia elétrica das 10h às 20h. Quando a energia foi restabelecida, constatei que estava sem sinal da TV da Vivo. Entrei em contato, conforme instruções na tela da TV. Fui informado que o sinal seria restabelecido até as 22h. Não houve o restabelecimento. No dia seguinte, fui informado que o sinal seria restabelecido até as 16h. A empresa novamente não cumpriu com o prometido.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que a situação do sr. Luiz Pereira Guimarães Júnior está regularizada. O cliente receberá crédito em conta do valor correspondente ao período de inoperância do serviço.”

