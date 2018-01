Leitor reclama por falta de remédios em UBS

Sidney Cornelio vem tentando retirar remédios de que precisa nas Unidades Básicas de Saúde, mas não está conseguindo encontrar os medicamentos mesmo visitando diferentes postos pela cidade.

A Secretaria Municipal de Saúde justificou os problemas no abastecimento com o aumento de usuários na rede, mas afirmou que um dos remédios que o leitor procura já está disponível.

Reclamação do leitor: “Gostaria de verificar junto à Secretaria da Saúde o motivo da falta de medicamentos na rede UBS de São Paulo. Estou tentando retirar alguns medicamentos (Omeprazol, Dipirona, Anlodipino 5mg) há mais de um mês e não encontro. Fui em alguns postos de saúde (Vila Regina, Itaquera, Santo Estêvão) e a resposta é sempre a mesma: Está em falta e sem previsão.”

Resposta da Prefeitura: “A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) destaca que houve aumento de 30% no consumo de medicamentos e insumos este ano em relação ao ano passado, resultado do aumento de pacientes na Rede Municipal e da crise econômica. A média mensal de pessoas que retiram remédios e insumos passou de 520 mil para 676 mil. Isso alterou os estoques e o planejamento e, por isso, nova compra do medicamento de Anlodipino de 5 mg está em curso. Apesar disso, o Anlodipino besilato 10 mg e Dipirona estão disponíveis nas unidades.”

