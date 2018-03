Leitor reclama de vazamento de água no Ipiranga

José Mavignier relata que entrou em contato por três vezes com a Sabesp para informar o vazamento de água na Rua Sargento Mor Ramos Cordeiro, no Ipiranga, na zona sul da capital paulista. Mesmo assim, o leitor reforça que a situação não foi normalizada.

Reclamação de José Mavignier: “Está ocorrendo um vazamento de esgoto na Rua Sargento Mor Ramos Cordeiro, no Ipiranga. Entrei em contato por três vezes com a Sabesp. Na terceira ligação, a reclamação foi cadastrada com reforço no protocolo anterior.”

Resposta da Sabesp: “A Sabesp trocou o ramal de esgoto do imóvel número 14, na Rua Sargento Mor Ramos Cordeiro, no Ipiranga, na última sexta-feira, 2, sanando o vazamento apontado. A companhia pede desculpas pelos transtornos causados.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mailspreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.